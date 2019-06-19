اتفاق “ليبي أردني” بشأن علاج مرضى الأورام

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، التوصل إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان في الأردن لتوحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين المواطنين الأردنيين والليبيين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاق تم عبر لجنة موفدة إلى الأردن، وإن مرضى الأورام الليبيين سيحصلون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الأردن لمواطنيها.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الموفدة أنهت اجتماعاتها مع المسؤولين في مركز الحسين واستكملت التعاقد المباشر مع المركز الذي تصنفه الجمعية الأميركية لأمراض الدم كواحد من بين أهم ثلاثة مراكز عالمية تقدم الخدمات العلاجية بأحدث التقنيات.

وبين رئيس اللجنة الطاهر سليمان، أن الاتفاق تضمن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى الليبيين الذين يحتاجون عمليات “عاجلة”، وتشكيل لجنة طبية من المركز لدراسة الحالات والفصل إن كانت بحاجة لمواصلة العلاج أم لا.

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