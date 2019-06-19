توحيد أسعار الخدمات الطبية بين المرضى الليبيين والأردنيين بمركز الحسين

اتفقت لجنة موفدة من وزارة الصحة المفوضة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان، على توحيد أسعار الأدوية والدخول والفوترة الطبية والسريرية بين المواطنين الليبيين والأردنيين.

وقالت وزارة الصحة المفوضة إن مرضى الأورام الليبيين سوف يحصلون على خدمات طبية متكاملة، وفقا للائحة الأسعار المقررة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنية للمواطنين الأردنيين.

من جهته أكد رئيس اللجنة الموفدة، الطاهر سليمان، أن الاتفاق مع القائمين على مركز الحسين تم على إجراء عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى الليبيين، وتشكيل لجنة طبية من المركز لدراسة الحالات التي تحتاج الاستمرار في تلقي العلاج بالمركز، أو بالاعتماد على أنواع العلاج المتوفرة.

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