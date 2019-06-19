دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والأجهزة التابعة لها

قرنادة 19 يونيو 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، اجتماعا مع معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن حمد الزيداني.

وناقش دولته خلال الاجتماع مع معالي الوزير، سير عمل الوزارة والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع السبل الكفيلة بحلحلة كافة العراقيل التي تواجه عمل الوزارة.

وبحث الاجتماع آليات دعم الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وعلى رأسها جهاز الشرطة الزراعية والمركز الوطني للوقاية والحجر الصحي. (وال – قرنادة) ع ع

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