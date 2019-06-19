دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية صرمان وسير عملها

قرنادة 19 يونيو 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، رئيس المجلس التسييري لبلدية صرمان السيد جلال مفتاح علي، وعضو المجلس التسيري السيد عبدالنبي محمد البوسيفي.

وعقد دولة رئيس مجلس الوزراء مع السيدين رئيس وعضو المجلس التسييري لبلدية صرمان اجتماعا حضره معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل عوض الزايدي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الآداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.

وناقش الاجتماع أوضاع بلدية صرمان واحتياجاتها وكيفية توفير كافة الاحتياجات الأساسية للبلدية.

كما ناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه سير عمل البلدية و كيفية حلحلتها لضمان سير عملها على الوجه الأمثل بما يخدم المواطنين في تلك البلدية. (وال – قرنادة) ر ع/ع ع

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