“تهم الفساد” تلاحق ساركوزي مجددا

رفضت محكمة التمييز الفرنسية التماسا تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير، لتجنّب محاكمة بتهمتي فساد واستغلال نفوذ، وأكّد القضاء إحالته للمحاكمة للاشتباه بممارسته ضغطا على أحد القضاة بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كشفتها مكالمات هاتفية.

ويعد ساركوزي الذي تولى الحكم في الفترة بين عامي 2007 و2012، أول رئيس في عهد الجمهورية الخامسة يحاكم بتهم فساد عدة، منها محاولته تقديم رشوة للقاضي للحصول منه على معلومات تخص قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتانكور، إلى حزبه السابق حزب التجمع من أجل حركة شعبية.

وتكشفت خيوط القضية عبر تتبع مكالمات هاتفية لساركوزي تخص تحقيقا آخر في قضية تلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007، إذ كان ومحاميه يتحادثان عبر هواتف جوالة بأسماء مستعارة توخيا للسريّة.

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