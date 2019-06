ننشر البيان الختامي لمؤتمر القوى الوطنية الليبية بالقاهرة

أكد المشاركون في مؤتمر القوى الوطنية الليبية رفض الإرهاب والمليشيات الإجرامية المتواجدة في العاصمة طرابلس، مطالبين الجيش بالإسراع في تحرير العاصمة والقضاء على الإجرام والإرهاب وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية وممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار لتحقيق المشروع الوطني الهادف لقيام دولة مدينة ديمقراطية مزدهرة.

وشدد البيان الختامي للقوى الوطنية المجتمعة في القاهرة على ضرورة تحرك أبناء طرابلس والمدن المجاورة لها بتوعية أبناءهم والمغرر بهم والمنخرطين في صفوف المليشيات المسلحة.

وحث البيان الختامي المليشيات المسلحة على تسليم أسلحتها توطئة لمشاركتهم في إعادة بناء الوطن بعد استكمال عملية تحرير طرابلس، مؤكدا على افتقاد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة للحيادية كوسيط أممي إذ أنه بانحيازه الملحوظ لجهات بعينها، يشكل عقبة في التسوية السياسية للأزمة الليبية مما يستدعى اختيار شخصية حيادية جادة لهذا المنصب.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن استيائهم من تحالف المليشيات المسلحة مع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج، محملين إياها مسئولية انهيار الأوضاع في البلاد.

وأدان المؤتمر الدعم القطري والتركي لتجمعات المليشيات المسلحة واستجلاب الإرهابيين والمرتزقة من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى العاصمة.

ودعا المشاركون في المؤتمر المجتمع الدولي إلى ضرورة تقييم طبيعة الأوضاع في ليبيا وعدم قبول الشعب الليبي بأي تدخل خارجي وفرض الوصايا عليه وعلى مستقبله السياسي، مؤكدين على ضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش لتسريع وصوله لهدفه في القضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة.

وأكد المجتمعون على أن الحديث على وقف إطلاق النار في ظل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة ليس إلا استمرارا للأزمة والوضع البائس الذي يعيشه الشعب الليبي منذ سنوات، مشددا على أن أي حل لا يمكن قبوله ما لم يشترط سحب السلاح من تجمعات المليشيات المسلحة وتسليمه للأجهزة الأمنية.

ورفض المجتمعون ما طرح على لسان فائز السراج كونه يؤسس لحالة اللادولة وبقاء الوضع كما هو عليه

ووجه المجتمعون تحية إجلال وتقدير لجمهورية مصر العربية حاضنة العروبة وشعبها البطل وقيادتها الرشيدة على الدعم السياسي الذي قدمه ويقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

