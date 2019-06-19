جامعة بنغازي فرع المرج تقيم حفل تخرج لدفعة من طلبة المحاسبة

نظمت جامعة بنغازي فرع المرج، حفلا بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات قسم الاقتصاد بشعبة المحاسبة، مساء أمس الثلاثاء.

وقد حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الطلبة.

وقد أكد الخريجون خلال الحفل أنهم قد تمكنوا من الإلمام بالمهارات المالية والمحاسبية والإدارية بشكل علمي، ولهم القدرة على العمل بأعلى الدرجات، آملين من الدولة استمرار الجهود للنهوض والارتقاء بمهنة المحاسبة، مطالبين بصقل مهاراتهم المحاسبية التي تمكنهم من مباشرة عملهم كمحاسبين في الدوائر الحكومية والقطاعات الأخرى.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين البالغ عددهم 40 خريجا، أطلقوا على دفعتهم، اسم نخبة المحسابين.

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