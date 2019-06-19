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قيادي في ثوار طرابلس يهدد السراج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

هدد القيادي في ميليشيا ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف بالرقيق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنه سيفقده هيبته في حال لم يقوم بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته

وقال بالرقيق في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ” إنه بات ضروريا إقالة وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، ووكيل وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، ورئيس مجلس إدارة الليبية القابضة للاتصالات، ونائب رئيس لجنة الأزمة فيصل قرقاب، من مناصبهم”.

وأضاف الميليشياوي بالرقيق، إنه في حال لم يتم تغيير المسؤولين والوزراء بالإجراءات الروتينية المتبعة، فإنه سيتم تغييرهم بطرق قال إنها “ستفقد رئيس المجلس الرئاسي هيبته”.

وأوضح الميليشياوي بالرقيق، أن سبب طلبه لإقالة أولئك المسؤولين هو أنهم مع “الطرف الأخر” في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية التي تقاتل الميليشيات المسيطرة على العاصمة وبعض مدن المنطقة الغربية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • شكلها الوزارات ملك بوه وجده مش كافيه ان السراج واحذ سبع وزارات لنفسه والباقى واخذهم الباش اغا امتاعه وهل مازال هناك حكومة اسمها الوفاق اذا ان اعضائها الرئيسين انسحبها منها الم يان الاوان لكى يستحى هولاء من انفسهم بالتلاعب بالدولة ومدعيا انفسهم انهم يبحثون عن الدولة المدنية وهم يختزلون كل شئ باحقيتهم فى ازالة او تنصيب الوزراء هولاء لايصلح معهم الا الاجتثاث ولاغير حتى ترتاح منهم البلاد والعباد

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