قيادي في ثوار طرابلس يهدد السراج

ايوان ليبيا – وكالات :

هدد القيادي في ميليشيا ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف بالرقيق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنه سيفقده هيبته في حال لم يقوم بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته

وقال بالرقيق في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ” إنه بات ضروريا إقالة وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، ووكيل وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، ورئيس مجلس إدارة الليبية القابضة للاتصالات، ونائب رئيس لجنة الأزمة فيصل قرقاب، من مناصبهم”.

وأضاف الميليشياوي بالرقيق، إنه في حال لم يتم تغيير المسؤولين والوزراء بالإجراءات الروتينية المتبعة، فإنه سيتم تغييرهم بطرق قال إنها “ستفقد رئيس المجلس الرئاسي هيبته”.

وأوضح الميليشياوي بالرقيق، أن سبب طلبه لإقالة أولئك المسؤولين هو أنهم مع “الطرف الأخر” في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية التي تقاتل الميليشيات المسيطرة على العاصمة وبعض مدن المنطقة الغربية.

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