خاص المتوسط/ حنان منير

أكد أحد أعيان ومشايخ ليبيا، علي خليفة الحمروش، أن لقاء الأطراف الليبية بملتقى القوى الوطنية في القاهرة هو البداية لتحرير طرابلس التي تعد رمز لكل الليبيين، والعاصمة الجامعة للجنوب والشمال

وأضاف الحمروش، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن هذا اللقاء سيعطي دفعة قوية للعملية السياسية والعسكرية على حد سواء

