بالصور.. وصول منظومة دفاع جوي روسي متنقلة “بانتسير إس1” إلى قوات الكرامة

تداول نشطاء مقربون من قوات الكرامة على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً ل دفاع جوي روسي متنقلة “بانتسير إس1” وصلت إلى ليبيا استعدادا للمشاركة في العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وصول المنظومة العسكرية الروسية اعتبره بعض الخبراء العسكريون تطورا كبيرا في الوضع الميداني على الخطوط الأمامية للقتال، وربما كسب محاور جديدة لصالح قوات الكرامة،.

وأوضحت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر”، أن المنظومة موضوعة على سيارة ألمانية الصنع من طراز MAN-SX45، وصلت إلى قاعدة الجفرة الجوية لصالح قوات الكرامة، استعدادا للمشاركة في العمليات العسكرية على العاصمة طرابلس.

وقال تقرير لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، إن دولة الإمارات هي الوحيدة التي تملك هذا الموديل من منظومات “بانتسير”.

وأشارت الصحيفة الروسية، إلى أن وسائط الدفاع الجوي لدى الجيش الليبي، تمثلت في الوسائط المتقادمة التي اشترتها ليبيا من الاتحاد السوفيتي في زمن الجماهيرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية