صوان: أحذر حفتر من إستهداف المنشآت النفطية وإستغلال مرافقها

ليبيا – قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان بأنه يحذر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر من إستهداف المنشآت النفطية وإستغلال موانئها ومرافقها لأغراض عسكرية وإدخالها في دائرة الصراع ، مدعياً بأن الجيش يقصف مخازن تابعة لشركة مليتة للنفط والغاز أمس الثلاثاء.

صوان إتهم في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الأربعاء القوات المسلحة بالسيطرة على مهابط طيران تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بميناء السدرة والاستيلاء على قوارب بحرية للمؤسسة بالإضافة إلى رسو سفن حربية بالموانئ النفطية.

وأضاف صوان:” أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كف عن توقيع عقود مخالفة لبيع النفط وبأسعار رخيصة لشركات مقرها دولة إقليمية”.

وقال رئيس الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الليبية إن العبث بمصدر قوت الليبيين جميعاً سوف ينقل الأزمة الى مستويات أكثر تعقيداً وسيؤثر سلباً على العقود المبرمة مع الدول الصديقة حسب زعمه.

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