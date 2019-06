اتفاق ليبي أردني على توحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين المواطنين

تمكنت اللجنة الموفدة من وزارة الصحة الليبية إلى الأردن من التوصل إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان، يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والدخول والفوترة الطبية والسريرية بين المواطنين الأردنيين والليبيين، إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان يعد واحدًا من أهم ثلاثة مراكز عالمية تعتمد في تقديم الخدمات العلاجية على أحدث ما توصل إليه العلم وفقًا لتصنيف الجمعية الأمريكية لأمراض الدم، فقد أنهت اللجنة الموفدة اجتماعاتها مع المسؤولين بمركز الحسين باستكمال التعاقد المباشر مع المركز.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الوزارة بشأن التعاقد مع المراكز الدولية المتخصصة عن طريق “الاعتماد المستندي” بدعم من وكيل عام الوزارة “محمد هيثم عيسى” وبموافقة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة “ديوان المحاسبة” والسلطة النقدية للدولة “مصرف ليبيا المركزي”.

هذا وقد أوضح رئيس اللجنة الموفدة “الطاهر سليمان” أن الاتفاق تضمن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى الليبيين ممن هم بحاجة إلى إجراء عمليات “عاجلة” ، فضلًا عن تشكيل لجنة طبية من المركز لدراسة الحالات والفصل في ما إذا كان هناك حاجة إلى الاستمرار في تلقي العلاج أم لا بالاعتماد على أنواع العلاج المتوفرة داخل ليبيا.

وتضمن الاتفاق أيضًا الإعداد لإجراء زيارات لمديري مراكز وأقسام علاج الأورام في ليبيا لمركز الحسين بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية ومتابعة الحالات خلال مرحلة العلاج .

