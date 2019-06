قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الوطني أنها تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق قرب منطقة الدافنية بمصراته.

The post مصراتة.. الجيش يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية