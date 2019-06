أكد مصدر محلي وقوع اشتباكات عنيفة، الأربعاء، بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق بالقرب من الاستراحة الحمراء بمنطقة الخلة في العاصمة طرابلس.

The post اندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة الخلة في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية