قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب «ليسكو»، محمد الفقيه، إن الشركة تخطط لطرح مناقصة في شهر يوليو المقبل بقيمة مليار دولار، لبناء مصنعين جديدين.

وقال الفقيه إن «ليسكو» بدأت تصدير منتجات إلى سوق جديدة، وهي الجزائر، في علامة نادرة على نشاط تصديري غير نفطي في ليبيا.

