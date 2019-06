برلماني: مبادرة السراج زادت المشهد تعقيدا

خاص المتوسط/ حنان منير

أعرب عضو مجلس النواب، مفتاح الكرتيحي، عن استيائه من المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج.

واعتبر الكرتيحي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، اليوم الأربعاء، ” أن هذه المبادرة زادت تعقيد المشهد أكثر” متسائلا ” هل هناك مبادرة بشروط ”

وتابع، ” هذه المبادرة عبارة عن إعادة صياغة لموضوع المؤتمر الجامع الذي أتى به مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة ليس إلا”

وكان السراج أعلن عن مبادرة الأحد الماضي مؤلفة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية.

وأوضح السراج في كلمة مصورة له أن المبادرة تتلخص في “عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها”.

وتتضمن المبادرة “تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة” كما تتطرق المبادرة إلى “هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وإيجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأوضح السراج “أنه سيتم في هذه المرحلة رفع كفاءة الحكومة، لتواكب طبيعة الاستحقاقات الوطنية القادمة، وبالأخص في المجال الخدمي والاقتصادي والأمني، واستكمال مراجعة إيرادات ومصروفات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، ومواصلة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس ومعايير مهنية، يندمج فيها الجنود والثوار من كل أنحاء ليبيا”.

