دبرز: لا يمكن أن تنجح مبادة السراج في ظل وجود حفتر في المشهد

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن المجلس طرح المبادرة التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال جلسته وتناولها من جميع الجوانب خاصة فيما يتعلق بالإنتخابات، مشيراً إلى أن المجلس سعى دائماً للتوجه نحو إجراء إنتخابات مبكرة لكن الإشكالية تمثلت بعدم وجود قاعدة دستورية.

دبرز قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن مجلس الدولة يعتبر الذهاب لأي انتخابات مبكرة بدون قاعدة دستورية بأنه تخبط في المراحل، مؤكداً على أن المجلس يسعى لإجراء إنتخابات وفق قاعدة دستورية ليقبل الجميع بنتائجها والخروج من متاهة المراحل الإنتقالية.

وأعرب عن تمنياته بنجاح مباردة السراج على الرغم أنه من المبكر وفقاً لتعبيره الحديث عن ذلك خاصة في ظل وجود شخص يضرب كل شيء بعرض الحائط من قوانين وتشريعات، معتقداً وجود أجسام في المنطقة الشرقية تتسم بالعقلانية على رأسها عيد الحميد الكزة والهيئة البنغازية والحراك العسكري وسليمان محمود وفرج البرعصي بحسب ماجاء في مداخلته.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تتضمن المؤسسة العسكرية خطين متوازيين خط مدني وعسكري لكن في ظل وجود هذا الشخص في اشارة منه إلى :”القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر” سبل النجاح معدومة بالكامل.

دبرز يرى أن الأجسام الموجودة في الساحة شرعية سواء جاءت من صناديق الإنتخابات أو الإتفاق السياسي لكنها تجاوزت المدد، لافتاً إلى أن هناك فرق واضح بين الشرعية وتجاوز المدد.

وتابع مضيفاً:”ما ذهب له السراج أنه يستطيع تجاوز الاتفاق السياسي من خلال المبادرة أعتقد إطلاقاً لا، السراج لم يأتي بجديد بل هو نفس المقترح الذي كان سلامة يعد فيه بالملتقى الجامع قبل العدوان وإجتماع أبو ظبي، الليبيين لا يستطيعون الاستغناء عن البعثة لكنها تربك المشهد وتجاوزت اختصاصاتها ولا أعتبر أن ما تقدم به السراج غير راضي عنه سلامة ربما الترحيب لم يأتي شامل أو كبير فقد رحبت بكلمة عابرة”.

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