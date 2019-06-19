وحدات أمنية من شحات تعود إلى مقراتهم بعد تنفيذ التريبات الأمنية بدرنة

العنوان_شحات

عاد الأعضاء المكلفين بتنفيذ الترتيبات الأمنية في مدينة درنة إلى مقراتهم بعد استكمال مهامهم على خلفية قرار وزيرالداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بإنهاء العمل بالترتيبات الأمنية رقم 1 لسنة 2019 ميلادي بشأن تأمين مدينة درنة بعد إنجاز الخطة .

ووجه بوشناف الشكر والتقدير لرئيس الخطة الأمنية وكافة كافة أعضاء هيأة الشرطة الذين اشتركوا في الترتيبات من مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي شحات على المهنية والانضباط.

ومن جانبه أثنى عميد دكتور محمد فرج مدير أمن شحات وآمر الترتيبات الأمنية علي كافة الفصائل المكلفة بالخطة المشار إليه وهي وحدة التدخل السريع بالمديرية و سرية حماية المديرية و جهاز الدعم المركزي شحات علي جهودهم المبذولة .

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