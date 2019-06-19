اجتماع استثنائي لجائزة الشهيد “مفتاح بوزيد” للصحافة

بنغازي 19 يونيو 2019 (وال) – بدعوة من مركز السلام للبحوث والدراسات العربية والإفريقيةو والأورومتوسطية عقدت اللجنة المكلفة لإعداد جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة اجتماعًا استثنائيًّا بمقر ديوان الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني ترأسه معالي رئيس الهيئة جمعة الفاخري، بحضور رئيس لجنة الجائزة محمد المسلاتي، ومقرر اللجنة خليل العريبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة برنيق للصحافة والإعلام خالد المجبري، وعن مركز السلام الكاتب والصحفي عيسي عبدالقيوم .

وافتتح الجلسة معالي رئيس الهيئة مرحبًا بالجميع مشيدًا بمجهودات اللجنة وعملها الدؤوب لتحقيق نتائج مرضية.

الفاخري طلب خلال الاجتماع الصحفي عيسي عبد القيوم تلاوة المقترح المقدَّم من مركز السلام والمتضمِّن العديد من النقاط التي تساهم في تطوير الجائزة وإفساح المجال لمزيد من المبادرات لمنح فرص للكفاءات الصحفية في كافة مجالات الانتاج الصحفي للترشح للجائزة وتكريم شخصيات عربية وأجنبية ساهمت في المشهد الصحفي الليبي.

إضافة إلى طباعة كتيب في كل دورة عن الصحافة الليبية وإفساح المجال أمام القراء للتصويت بنسبة 50% من قرار الترشيح والإعلان عن اللائحة القصيرة بالأسماء الخمسة الذين وقع عليهم الاختيار وذلك في اليوم العالمي للصحافة والذي يصادف يوم 3 مايو من كل عام والاحتفال بالجائزة في ذكرى استشهاد مفتاح بوزيد في 26 مايو من كل عام.

هذا وقد وتدارس المجتمعون نقاط المقترح وأبدوا ارتياحهم وملاحظاتهم علي بعض النقاط على أن يعتمد المقترح في الجلسة القادمة للجنة الجائزة بكامل أعضائها .

وقد انضم في ختام الجلسة محمود المجبر وكيل الهيئة للشؤون الثقافية والمجتمع المدني، وضيوف الهيئة من مكتب الإعلام والثقافة ببلدية غريان . (وال – بنغازي) ر ع/ ع ع

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