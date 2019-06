خاص المتوسط/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن مبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، حبر على ورق.

واعتبر السعيدي، في تصريح خاص ” لـ” المتوسط” أن هذه المبادرة كانت بمثابة آخر مسمار في نعش السراج وحكومته”

وتابع السعيدي، ” السراج لم ولن يكن رجل سلم في ليبيا وعليه الرحيل اليوم قبل غدا”

وأكمل السعيدي، ” الجيش مستمر في تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية ولن يتوقف عن مهامه حتى آخر بندقية خارج نطاق سلطته”

The post السعيدي ل” المتوسط”: مبادرة السراج بمثابة آخر مسمار في نعشه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية