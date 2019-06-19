اخبار ليبيا الان

السعيدي ل” المتوسط”: مبادرة السراج بمثابة آخر مسمار في نعشه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير
أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن مبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، حبر على ورق.
واعتبر السعيدي، في تصريح خاص ” لـ” المتوسط” أن هذه المبادرة كانت بمثابة آخر مسمار في نعش السراج وحكومته”
وتابع السعيدي، ” السراج لم ولن يكن رجل سلم في ليبيا وعليه الرحيل اليوم قبل غدا”
وأكمل السعيدي، ” الجيش مستمر في تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية ولن يتوقف عن مهامه حتى آخر بندقية خارج نطاق سلطته”

The post السعيدي ل” المتوسط”: مبادرة السراج بمثابة آخر مسمار في نعشه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك