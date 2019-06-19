مقتل أحد منفذي مجزرة براك الشاطئ ضمن قوات الوفاق المسلحة بطرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت مصادر صحفية مقتل الإرهابي “يحي العريبي” الشهير بـ “الجن” ضمن صفوف قوات الوفاق المسلحة، التي تواجه الجيش الوطني في معارك طريق المطار بطرابلس اليوم الأربعاء.

وأفادت المصادر أن “الجن” شارك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ في سبها في الجنوب الليبي والذي استشهد فيه أكثر من 140 منتسب من القوات المسلحة العربية الليبية.

العريبي من سكان مدينة بنغازي ومن مواليد 1995، وهو تابع لدرع ليبيا 2 التي كانت بأمرة الإرهابي بوكا العريبي والمنضوية تحت مجلس شورى بنغازي.

شارك العريبي شارك في القتال ضد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي، وكذلك مع سرايا بنغازي أثناء محاولة تقدمهم على المدينة.

يشار إلى مجزرة أبراك الشاطئ راح ضحيتها أكثر من 140 مواطناً رمياً بالرصاص وذبحاً بالسكاكين بعد تجريد العسكريين منهم من سلاحهم وتصفية المدنيين وقتلهم بدم بارد في الجزء المدني من قاعدة براك الجوية.

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