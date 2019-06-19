قوات الجيش تأسر مسلحين تابعين للرئاسي بينهم مرتزقة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إلحاق هزيمة جديدة بالقوات التابعة للرئاسي، والقبض على 8 مسلحين من بينهم 4 من المرتزقة.

وقال المركز في منشور له، إنه تمكن كذلك من تدمير عربة مدرعة، وسيارة مسلحة وضع عليها مدفع رشاش، وغنم ثلاث آليات مسلحة، خلال المعارك التي درات اليوم في محاور جنوب طرابلس، وأن سلاح الجو نفذ ضربة أخرى دقيقة في مخزن للذخيرة بمنطقة تاجوراء.

وفي شأن متصل تمكنت الكتيبة مئة وأربعون مشاة، من أسر مجموعة من المرتزقة في بوابة البيب، شمال الأصابعة، وذلك عقب الاشتباكات بين قوات الجيش، وتشكيلات مسلحة في محاور جنوب العاصمة، بحسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

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