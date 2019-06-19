مصر تحبط محاولة تسلل 11 شخصاً إلى ليبيا عن طريق السلوم

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصرية ، من إحباط تسلل 11 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح المصرية ، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 11 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

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