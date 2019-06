المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية التابع للجيش، أنه تم القبض على 8 مسلحين من القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وأضاف المركز، أن الجيش شن ضربة جوية دقيقة لمخزن ذخائر بمنطقة تاجوراء.

وأكد المركز، أن “وتيرة عمل الجيش في القضاء على الإرهاب تواصل الارتفاع”، مرحبا بانضمام منتسبي الكتيبة 185 مشاة للجيش ضد الإرهاب.

The post الجيش: القبض على 8 مسلحين تابعين للقوات الموالية لـ”الوفاق” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية