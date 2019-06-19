تفاصيل أزمة استخراج الجواز بالمنطقة الشرقية

لم يخفِ مسؤول مكتب الإعلام بقسم الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عماد العبيدي صعوبة استخراج المواطنين جواز السفر في المنطقة الشرقية ومدينة بنغازي خصوصا.

وأرجع عماد العبيدي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أسباب صعوبة استخراج جوازات السفر إلى عدم تحديث المنظومة التي لم تعد قادرة على استيعاب كافة المتقدمين للحصول على الجواز، إضافة إلى نقص المادة الخام في فترة من الفترات، وتغيير الشركة الموردة لخام الجوازات.

ولفت العبيدي إلى أن المادة الخام كانت تستورد من ألمانيا لكنها الآن باتت تستورد من دولة النمسا وهو ما يتطلب إعادة تعريف الطابعات الموجودة في بنغازي لكي تعمل على المادة الخام الجديدة.

وقال العبيدي إن هناك ما يقرب عن 47 ألف جواز سفر موجود في الطباعة في انتظار التعريف الجديد على المادة الخام الجديدة، مضيفا أن مصلحة الجوازات في طرابلس قد تغلبت على هذه المسألة عبر تعديل الطابعات على الخام النمساوي.

وعن التنسيق بين الإدارة الرئيسية في طرابلس والأقسام والفروع في المنطقة الشرقية، أكد العبيدي أن التنسيق يتم على مستويات عالية وأن هناك ترابطاً بين الإدارات والموظفين لنجاح العمل المكلفين به مشدداً أيضاً على أن هدفهم الرئيسي هو خدمة المواطنين.

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