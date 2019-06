تفاصيل بلاغات “الوطنية للنفط” ضد “التكبالي”

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تقديم بلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس النواب علي التكبالي مطالبة برفع الحصانة عنه.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأربعاء، ” يهمنا بأن نحيط الرأي العام المحلي والدولي علما بأن المدعو علي التكبالي “عضو بمجلس النواب”، قام بالتحريض وبث الإشاعات ضد المؤسسة الوطنية للنفط ونسب لها عدد من الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة” .

وأكمل البيان، أن “المؤسسة قامت برصد هذه الادعاءات الخطيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بهذه الوقائع بموجب “أربعة بلاغات” معززه بأدلة تبين بطلانها، وبعد التحقيق تحصلت المؤسسة على إفادة خطية تؤكد بأن النيابة العامة بصدد تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ عنه”.

وطالبت المؤسسة النائب علي التكبالي أمام النائب العام ويتنازل علي حصانته النيابية وتقديم ما يؤكد ادعاءاته الواهية كي تعرف الحقائق بشكل علني أمام عموم المواطنين الذين يتم تغذيتهم يوميا بأخبار زائفة ومضللة لغاية النيل من المؤسسات السيادية، وذلك بحسب نص البيان.

