“خارجية المؤقتة” تبحث خطة التحرك في المجال السياسي خلال المرحلة المقبلة

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، مع السفراء أعضاء مكتب المستشارين بالوزارة.

وأكدت الوزارة ، أن ” الاجتماع جاء عقب تفعيل مكتب المستشارين بديوان وزارة الخارجية، حيث ناقش الحضور خلاله آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية”.

وأضافت الوزارة، أن ” الاجتماع تطرق لمناقشة كيفية وضع خارطة طريق للتحرك في المجال السياسي، بالتنسيق مع مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والجيش”.

