المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وذلك بمقر قصر كوتروتشيني الرئاسي برومانيا.

وتطرقت المباحثات لتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، على رأسها مستجدات الأوضاع في ليبيا .

و اتفقا الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يساهم في تلبية طموح شعوب تلك الدول في التمتع بحياة آمنة ومستقرة، وهو ما يتوافق مع ثوابت الموقف المصري تجاه تلك القضايا الذي يرتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والتحرك في إطار من البناء والتعاون والتنمية.

كما ثمن الرئيس الروماني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط”.

The post “السيسي” يناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا مع نظيره الروماني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية