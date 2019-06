قيادي بالجيش: نجحنا  اليوم في صد الهجوم الأكبر لقوات “الوفاق” منذ بدء معركة طرابلس

المتوسط:

أكد مسئول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، التابع للجيش، اليوم الأربعاء، أن الجيش قام بصد هجوم مباغت من قبل قوات حكومة الوفاق من عدة محاور في العاصمة طرابلس.

وأكد الخرطوش، في تصريحات صحفية له ، أن ” هجوم قوات الوفاق اليوم هو الأكبر بعد التحضير له منذ عدة أيام، حيث صدت قوات الجيش هجوم الـ 36 للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق على كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي [القديم] من محورين”.

وأوضح الخرطوش، أن ” المطار وكوبري المطار ومفرق كزيرما الآن تحت سيطرة الجيش بالكامل”.

