الثني يتابع سير عمل وزارة الزراعة

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن حمد الزيداني. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة سير عمل الوزارة والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع السبل الكفيلة بحلحلة كافة العراقيل التي تواجه عمل الوزارة. كما بحث الاجتماع آليات دعم الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وعلى رأسها جهاز الشرطة الزراعية والمركز الوطني للوقاية والحجر الصحي.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
قيادي بالجيش: لهذا السبب انشقت عدد من الكتائب عن قوات “الوفاق”
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
نظرًا لتعاونهم مع قوات الجيش .. الإرهابي بالرقيق : سيفقد السراج هيبته إذا لم يُقل بعض الوزراء
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
قيادي بالجيش: نجحنا اليوم في صد الهجوم الأكبر لقوات “الوفاق” منذ بدء معركة طرابلس
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك