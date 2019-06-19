الثني يتابع سير عمل وزارة الزراعة

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن حمد الزيداني. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة سير عمل الوزارة والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع السبل الكفيلة بحلحلة كافة العراقيل التي تواجه عمل الوزارة. كما بحث الاجتماع آليات دعم الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وعلى رأسها جهاز الشرطة الزراعية والمركز الوطني للوقاية والحجر الصحي.

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