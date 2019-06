قيادي بالجيش: لهذا السبب انشقت عدد من الكتائب عن قوات “الوفاق”

المتوسط:

أكد آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب ، أن “الوحدات العسكرية مستمرة في الانشقاق عن حكومة الوفاق ، لأنها مجرد عصابات، و انشقاق الكتيبة 185 عن ميليشيات حكومة الوفاق وانضمامها للجيش لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه انشقاق العديد من الوحدات”.

وأكمل المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “قوات الوفاق تفقد ميليشياتها التي تتناقص كل يوم، بعد أن وجد الشباب أنفسهم أمام قوى نظامية عسكرية، وباتت الأمور واضحة أمامهم بأنه لا يمكن مواجهة القوات المسلحة، ولا جدوى من القتال أمامها”.

وأوضح المحجوب، أنه “يتوقع انشقاق وحدات عسكرية أخرى لم يقاتلوا مع الوفاق في المعارك الدائرة بطرابلس، وانضمامهم للجيش”.

