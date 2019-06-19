الوطنية للنفط تطلق قافلة مساعدات على غات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء انطلاق قافلتها المتجهة إلى غات تحت إشراف قسم التنمية المستدامة بالمؤسسة وشركة أكاكوس التابعة لها. وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن القافلة تتضمن سيارة شفط مياه، بالإضافة إلى مواد أساسية لفائدة المجلس البلدي غات وجمعية الهلال الأحمر الليبي، وذلك لإنشاء ما لا يقل عن مخيمين للنازحين، بما يلبي احتياجات ما يقارب 450 شخصا من مدينتي غات وتهالة.

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