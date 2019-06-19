عقب ضغط من لواء الصمود.. العيساوي يكلف مستشارين تجاريين بتركيا وتونس

طرابلس-العنوان

قام وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي بتكليف مستشارين تجاريين بتركيا وتونس بعد ضغط من عناصر تابعين للواء الصمود.

تكليف العيساوي للمستشارين جاء عقب هجوم عناصر تابعين للواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليا صلاح بادي على مقر وزارة الاقتصاد والصناعة والمطالبة بتكليف شخصين كمستشارين تجاريين بتركيا وتونس.

العيساوي المتهم في قضية مقتل عبدالفتاح يونس، عقب الهجوم على الوزارة أصدر قرار يقضي بتكليف فتحي عمار محمد مستشارا تجاريا في تونس وتكليف عمر مصطفى عمر مستشارا تجاريا في تركيا.

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