المتوسط:

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع مجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول وأو أم في وتوتال وإكوينور، والمعروفة “بائتلاف ريبسول” بتسليم مضختي مياه طاردة لتغذية شبكة المياه لبلدية الرجبان.

وأكدت المؤسسة ، أن ” هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط والائتلاف، والتي تنص على تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية لشركة أكاكوس، واستكمالا لما تم تسليمه خلال الأشهر الماضية من مضخات غاطسة لدعم العمليات ببئر كلثوم المائية بالبلدية”.

The post “الوطنية للنفط” تسلم مضختي مياه لبلدية الرجبان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية