الرئاسي يتخذ قرارات جديدة بشأن تكاليف الحج

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارا بشأن تكاليف الحج للعام 1440 هجري ” 2019″ ميلادية. ونص قرار الرئاسي رقم “698”، للعام الحالي 2019م، بأن تتكفل الخزانة العامة بتغطية قيمة ” 2680″، دينار ليبي من إجمالي تكلفة الحاج الواحد لموسم الحج للعام 1440 هجري ” 2019″ ميلادية، فيما أقرت المادة الثانية من القرار أن تتكفل الخزانة العامة بتغطية إجمالي التكلفة لحجاج أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج والمنسقين المشرفين على الحجاج الليبيين. هذا ونصت المادة الثالثة من القرار، على تولي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإعلان عن قيمة تكلفة الحج التي يتوجب سدادها من الخارج لموسم الحج للعام 1440 هجري ” 2019″ ميلادية، ومراعاة القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

