ايقاف ضخ المياه إلى المشاريع الزراعية شرق سرت‎

أوقف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بسرت، اليوم الأربعاء، ضخ المياه على كافة المشاريع الزراعية الواقعة في مناطق أبو زاهية وبشر وبن جواد الواقعة شرق مدينة سرت. وقال مصدر بالجهاز، إن ايقاف ضخ المياه سببه نقص المياه القادمة من الخزان الرئيس في اجدابيا إلى سرت وانقطاع المياه الخاصة بالشرب عن سرت منذ عدة أيام. وكان المجلس البلدي سرت قد عقد اجتماعا مع المسؤولين في المدينة اتفقوا خلاله على إقفال المياه على كافة المشاريع الزراعية اعتبارا من يوم الأربعاء.
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