مصراتة تواصل تفريغ مياه المجاري والقمامة وسط تاورغاء ‎

للعام الثامن على التوالي يواصل أهالي مصراتة تفريغ مياه مجاريهم وسيارات القمامة والمخلفات الصناعية ومخلفات البناء في وسط مدينة تاورغاء رغم شكاوي السكان الذين عادوا لمدينتهم قبل عامين تقريبا. وناشد مستشفى تاورغاء، في بيان، الأربعاء، المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء التواصل وحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة البيئة وصحة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في المدينتين. وقال المستشفى، إنه من باب معرفتنا بحجم هذا الضرر على الانسان وصحته، يجب ايقاف هذا التلوث، ومنع سيارات الصرف الصحي من إفراغ حمولتها بتاورغاء، خاصة بعد الرجوع المتزايد لسكان المنطقه، محذرا من تفشي العديد من الأمراض منها اللشمانيا والملاريا والكولرا وأمراض العيون والجلدية خاصة في فصل الصيف.
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