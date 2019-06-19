توقيع محضر اجتماع اللجنة الليبية – الإيطالية لصياغة اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل الإيطالية محضر اجتماع اللجنة الليبية – الإيطالية بين وزارتي العدل بالبلدين بمشاركة الخارجية الليبية والأعضاء الدبلوماسين بالسفارة الليبية روما لصياغة اتفاقية تبادل السجناء بين دولة ليبيا وجمهورية إيطاليا.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا، فإن هذه الجهود نتيجة ثمار أشهر من العمل الجاد لغرض رفع المعاناة عن المساجين الليبيين في السجون الإيطالية.

وأكدت السفارة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المرحلة الأخيرة من التوقيع بين وزيري العدل للبلدين بخصوص ملف السجناء سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

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