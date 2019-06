المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، وفدا مالطيا برئاسة سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا “تشارلز صاليبيا”، والمديرة العامة لإدارة الشؤون السياسية والاتحاد الأوروبي “ماريا كاملير”، ومنسق مكتب رئيس الوزراء “نيفيل جافا”، ومنسق الشؤون اللوجستية “كينيث كاملير”.

وأكد المشري ترحيب المجلس بالمبادرة المقدمة من رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، مؤكدا أن بعض الدول الأوروبية في ظاهرها تدعم وتعترف فقط بالحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق ولكن تقوم في الباطن بدعم الطرف الآخر “الجيش”.

ومن جهته أكد السفير دعم مالطا للحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها في سبيل خروج ليبيا من هذه الأزمة والوصول إلى الاستقرار الدائم.

The post مالطا: نواصل جهودنا من أجل استقرار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية