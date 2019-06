الاتحاد الأوروبي يمول  5 مشروعات لدعم القطاع الصحي في ليبيا بـ13 مليون يورو

المتوسط:

أطلق الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة بحكومة الوفاق ، اليوم الأربعاء ، خمسة مشاريع جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي الليبي.

و أكدت الاتحاد الأوروبي ، أن ” المشاريع تغطيمجموعة واسعة من أولويات النظام الصحي في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسلامة نقل الدم، وتعليم الممرضات والقبالة، والدعم العقلي والنفسي الاجتماعي، فضلاً عن الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها.

وأوضح الاتحاد، أن ” الميزانية التراكمية التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي لهذه المشاريع الخمسة تبلغ حوالي 13 مليون يورو”.

وأكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، ستيفانو سوجيا، أن “هذه المشاريع هي نتيجة للتعاون الطويل الأمد بين بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ووزارة الصحة ، حيث يعود هذا التعاون إلى عام 2012. و هذه المشاريع تعكس إرادة مشتركة لدعم الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد ، وذلك استنادا إلى فهم مشترك لتحديات واحتياجات القطاع الصحي الليبي في بيئة تسودها روح الشراكة الحقيقية. والأهم من ذلك أن هذه المشاريع ستستجيب أيضاً لبعض الاحتياجات العاجلة للسكان الذين خرجوا من الأزمة المستمرة”.

ومن جانبه أوضح الدكتور ناجي عبد الله ، مستشار وزير الصحة ، أن “هذه المشاريع تتناول القضايا والأولويات الهامة للنظام الصحي الليبي، و نأمل أن تشكل مثالًا جيدًا من شأنه أن يساعد وزارتنا على تحسين توفير الرعاية الصحية وجودتها في بلدنا”.

