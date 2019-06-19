نقص حاد في تطعيمات الأطفال وأدوية السكر في سرت‎

قال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة في بلدية سرت، محمد عبدالرحمن ادريس إن البلدية تعاني نقصا حادا في التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثي الولادة بالمرافق والوحدات الصحية بالمدينة وضواحيها.

وأوضح ادريس، في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، أن البلدية تعاني أيضا من نقص أدوية السكر وحقن الأنسولين، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية التي تقدم أدوية السكر لـ 5500 مريض لا تحتوي إلا على كمية قليلة من الأدوية حاليا.

وناشد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية المنظمات الدولية للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية لتوفير التطعيمات، وتحصين الأطفال حديثي الولادة، مبديا تخوفه من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد يتعرض لها الأطفال المواليد لعدم حصولهم على التطعيمات في وقتها.

وحمل محمد ادريس وزارة الصحة والمركز الوطنى لمكافحة الامراض السارية وجهاز الإمداد الطبي مسؤولية عدم توفر التطعيمات، مشيرا إلى أن آباء الأطفال وأمهاتهم يحضرون بأطفالهم إلى مكتب الرعاية الصحية الأولية وبقية الوحدات الصحية للبحث عن التطعيمات لكنهم لا يجدونها.

يذكر أن آخر شحنة تطعيمات وصلت المدينة كانت قبل نحو ستة أشهر، وقبل شهر أعلنت بلدية سرت حاجة مرافقها الصحية إلى تطعيمات الأطفال وأدوية السكر بناء على الاجتماع الذي عقد مع مدير العيادة المركزية محمد إدريس .

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