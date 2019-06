المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لعملية ” بركان الغضب”، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق دمرت طائرة وعدد من الأهداف الاستراتيجية”.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ” سلاح الجو الليبي دمر قافلة تضم تسع حاويات للذخيرة كانت تتجه إلى العاصمة طرابلس”.

وأكمل المركز، أن ” تم السيطرة على تحصينات في محاور المطار واليرموك وطريق النهر وعين زارة”.

