المقري: ملتقى القوى الوطنية بالقاهرة لدعم جهود القوات المسلحة

سلط الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، الضوء على ملتقى القوى الوطنية الليبية الذي انطلق الاثنين الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور أكثر من 200 شخصية ليبية تمثل نخبة من القوى الوطنية الليبية والرموز السياسية وشيوخ وأعيان القبائل والحقوقيين وخبراء سياسيين صحفيين ليبيين لتأكيد دعم الليبيين لجهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات.

وقال المقري في تصريح خاص لـ” بوابة أفريقيا الإخبارية” على هامش الملتقى، “إن لقاء القوى الوطنية الليبية، لدعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية، في محاربة الاٍرهاب، والميليشيات المسلحة، والتنظيمات الارهـابية، والذي اختتم بالعاصمة المصرية القاهرة، يبعث برسائل إلى العالم الخارجي، ومن خارج ليبيا ومن ساحة كبرى تحوز على مراكز إعلامي ضخم، وتواجد دبلوماسي، وسياسي، هو الآخر يمثل توجها دوليا، في فترة أصبحت مصر تنهض، وتؤثر في محيطها الإقليمي وأصبحت فاعلة، ورقم في المعطى الدولي يكاد يكون الفاعل المعتبر الآن في العالم، من موقعها الإقليمي، والعربي، وهو الطريق الذي أصبح سالكا في سقوط العولمة، حيث أصبحت أي العولمة، تفقد مقوماتها الذاتية، والخارجية، في مقابل انتصار الفكرة القومية، والدولة القومية، التي حاولت العولمة أن تبتلعها على حساب المصلحة الوطنية، ومن هنا أصبح الصراع الآن يميل إلى هزيمة مشروع العولمة المتوحشة، وبالتالي ضمن ما ذكر، تكللت نتائج هذا الملتقى، والبيان الصادر عنه بأهمية متميزة عن سابقاته، من اللقاءات، والمناسبات، لوجود زخم إعلامي في وسط المركز الدولي المهم، بالإضافة إلى ما صاحبه من تصريحات، ومداخلات، في وسائل الاعلام المصرية، والعربية، من قبل المشاركين في هذا الملتقى، والذي يعد انتصارا يصاحب القوات المسلحة العربية الليبية، في معاركها ضد الجماعات الارهـابية، التي تختفي في احياء مدينة طرابلس، وحيث يتم استدراجها خارج المدينة، لنصب الكمائن، وضربها بدون رحمة، وهوادة، قبل وصول طلائع القوات المسلحة إلى وسط المدينة، العاصمة طرابلس، وتحريرها بالكامل، وإعلان الانتصار والذي سيكون بمثابة، انتصار مدويا على الاٍرهاب، في العالم”.

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