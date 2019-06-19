القبض على “14” عناصر من قوات الوفاق في عملية التفاف للجيش بكوبري الفروسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي القبض على 14 شخص من قوات الوفاق بعد عملية التفاف قامت بها قوات الجيش الوطني في اتجاه كوبري الفروسية.

واوضحت الشعبة أن قوات الجيش الوطني صدت هجوم بقرب كوبري الفروسية في طريق المطار، وتم غنم ثلاثة سيارات وتدمير مدرعة وآلية مسلحة برشاش 23 م/ ط وأسر عدد من قوات الوفاق.

ونشرت الشعبة مقطع فيديو يظهر فيه الأشخاص الذين تم أسرهم وهم :

1 – خالد العمامي – مصراتة

2 مندر البوعطني – مصراتة

3 سالم الغرياني – غريان

4 محمد البوعيشي – البيفي

5 رجب الشاوش – الزنتان

6 ربيع الخويلدي – جنزور

7 محمد الموزغي – مصراتة

8 هشام البرغتي (البغا) – قيادي في الحلبوص – مصراتة

9 طه السلماني – مصراتة

10 احمد الاربش – طرابلس

11 سليمان ابوجناح – مصراتة

12 سمير المهدي -زاوية

13 مؤيد معمر – زليتن

14 منصور التلماني – بني وليد.

الفيديو رقم 1الاسري الذين تم التغرير بهم من قبل المليشيات الارهابية والذين تم القبض عليهم في محور المطار منهم اطفال مواليد 2000.

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Wednesday, June 19, 2019

وقالت مصادر عسكرية أن هناك جريحين آخرين لم تُعرف أسمائهم و4 جثث سيتم تسليمهم للهلال الأحمر .

الفيديو رقم 2الاسري الذين تم التغرير بهم من قبل المليشيات الارهابية والذين تم القبض عليهم في محور المطار اطفال وشباب ضحكوا عليهم

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Wednesday, June 19, 2019

ونفت المصادر سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس، مؤكدة أن الأنباء المتداولة تأتي لتغطية الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها قوات الوفاق في هجوم اليوم والذي استمر لـ6 ساعات.

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