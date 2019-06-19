استعراض محتويات البرنامج الوطني لأمن المطارات ولائحته التنفيذية

استعرضت لجنة إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني المكلفة من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، محتويات البرنامج ولائحته التنفيذية خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي عُـقد بحضور مندوبين عن وزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ومصلحة الجمارك وجهازي المباحث العامة والمخابرات ومصلحة الجوازات وشركة الخطوط الجوية الليبية.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المفوض بالوزارة المهندس ميلاد معتوق حضر جانبًا من الاجتماع الذي عُـقد بديوان وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، وأشاد في كلمته بجهود اللجنة المكلفة إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني «كمطلب دولي».

وأشار معتوق إلى أن هذا الموضوع «ليس بجديد، حيث كانت هناك محاولات سابقة، ومنذ سنة 2004 عندما خضعت ليبيا لأول عملية تدقيق دولية في مجال أمن الطيران من طرف منظمة الطيران المدني الدولي، التي أوصت في تقريرها بضرورة إنجاز هذا البرنامج، فكانت هناك محاولات في السابق لإنجازه، لكن تعرضت لإخفاقات متكررة لأسباب متعددة وتسعى الوزارة اليوم لمعالجتها وتتوسم في هذه اللجنة مزيد الجهد والعطاء ليرى هذا البرنامج النور في أقرب الآجال».

واستعرض رئيس لجنة إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني الدكتور ميلود صقر، خلال الاجتماع، «محتويات البرنامج وفق المتطلبات والمعايير الدولية منها المنظومة التشريعية التي تشكل مادة أساسية للبرنامج» كما قدم «مشروع لائحة تنفيذية بشأن تنظيم البنية الأساسية لأمن الطيران المدني».

وناقش الحاضرون في الاجتماع محتويات البرنامج ولائحته التنفيذية، وأبدى رئيس المكتب القانوني بوزارة المواصلات مصباح الشاوش بعض الملاحظات حولها، معتبرًا أنه «بصدور هذه اللائحة ستكون خطوة مهمة للرفع من مستوى أمن الطيران المدني الليبي»، وفق ما نشره مكتب الإعلام بالوزارة.

وأشار مكتب شؤون الإعلام إلى أن مندوب مصلحة الجمارك قدم ورقة خلال الاجتماع أوضح فيها «المهام المنوطة بهذه المصلحة وفق القوانين المحلية النافذة»، منوهًا إلى أن الجهات الأخرى المعنية بالبرنامج ستتولى تقديم ملاحظاتها خلال الاجتماعات المقبلة وإداراجها ضمن محتويات البرنامج لدواعٍ تنظيمية لإنجاح البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في إطار توزيع المهام والمسؤوليات.

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