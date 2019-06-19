المنتدى العربي الصيني: ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن التصعيد العسكري

دعا منتدى «التعاون العربي الصيني» الذي انعقد في أبو ظبي جميع الأطراف الليبية إلى «الامتناع عن التصعيد العسكري والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».

وحسب توصيات المنتدى، الذي عُـقد بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، فقد أكد الجانبان، العربي والصيني، «دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات، ورفض الحل العسكري».

كما شدد المنتدى على «الالتزام الشديد بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، حيث أعربت التوصيات عن «القلق العميق إزاء العمليات العسكرية بمحيط طرابلس، التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار والمنطقة برمتها وآفاق وساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة».

كما دعا المنتدى جميع الأطراف إلى «الامتناع عن التصعيد العسكري والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستعادة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة».

يذكر أن منتدى «التعاون الصيني العربي»، تم إنشاؤه سنة 2004، ويعد منصة رفيعة لإجراء حوار جماعي وتعاون عملي بين الصين والدول العربية.

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