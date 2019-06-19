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حصيلة مبدئية لقتلى الوفاق في معارك محور المطار جنوب غربي طرابلس الاربعاء – اسماء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشرت مصادر عسكرية حصيلة مبدئية لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك محور المطار جنوب غرب طرابلس اليوم وهم تسعة قتلى :

وفيما يلي القائمة الاولية لقتلى الحشد بمحور المطار:
‏1- احمد سالم البيوضي ( مدينة مصراتة ) .
‏2- احمد فتحي البركي ( مدينة طرابلس ) .
‏3- حسين قلعوز ( مدينة الزاوية ) .
‏4- الدوكالي انصير ( مدينة الزاوية )
‏5- عبد السلام العمود ( مدينة طرابلس ) .
‏6- شخص من مليشيات جنزور
‏7- شخص من مليشيات ارهاب بنغازي
‏8- محمد التومي ( مدينة الزنتان ) .
‏9- حمزة عمر الهدار ( مدينة الخمس ).

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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