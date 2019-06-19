حصيلة مبدئية لقتلى الوفاق في معارك محور المطار جنوب غربي طرابلس الاربعاء – اسماء

نشرت مصادر عسكرية حصيلة مبدئية لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك محور المطار جنوب غرب طرابلس اليوم وهم تسعة قتلى :
وفيما يلي القائمة الاولية لقتلى الحشد بمحور المطار:
1- احمد سالم البيوضي ( مدينة مصراتة ) .
2- احمد فتحي البركي ( مدينة طرابلس ) .
3- حسين قلعوز ( مدينة الزاوية ) .
4- الدوكالي انصير ( مدينة الزاوية )
5- عبد السلام العمود ( مدينة طرابلس ) .
6- شخص من مليشيات جنزور
7- شخص من مليشيات ارهاب بنغازي
8- محمد التومي ( مدينة الزنتان ) .
9- حمزة عمر الهدار ( مدينة الخمس ).
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