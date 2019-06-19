حصيلة مبدئية لقتلى الوفاق في معارك محور المطار جنوب غربي طرابلس الاربعاء – اسماء

نشرت مصادر عسكرية حصيلة مبدئية لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك محور المطار جنوب غرب طرابلس اليوم وهم تسعة قتلى :

وفيما يلي القائمة الاولية لقتلى الحشد بمحور المطار:

‏1- احمد سالم البيوضي ( مدينة مصراتة ) .

‏2- احمد فتحي البركي ( مدينة طرابلس ) .

‏3- حسين قلعوز ( مدينة الزاوية ) .

‏4- الدوكالي انصير ( مدينة الزاوية )

‏5- عبد السلام العمود ( مدينة طرابلس ) .

‏6- شخص من مليشيات جنزور

‏7- شخص من مليشيات ارهاب بنغازي

‏8- محمد التومي ( مدينة الزنتان ) .

‏9- حمزة عمر الهدار ( مدينة الخمس ).