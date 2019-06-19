بلدية سبها تطالب بتخصيص طائرة لنقل حجاج الجنوب مباشرة للأراضي المقدسة

يعتزم المسؤولون المحليون في بلدية سبها مخاطبة الجهات المسؤولة من أجل تخصيص طائرة لنقل حجاج المنطقة الجنوبية مباشرة من مطار المدينة إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة السفر عنهم إلى طرابلس.

وشهدت قاعة الاجتماعات بديوان البلدية أمس الثلاثاء، اجتماعا ضم عميد البلدية حامد الخيالي ومدير مطار سبها المهندس محمد أوحيدة ومسؤول الحجاج بالمنطقة الجنوبية مسعود عبداللطيف لمناقشة إمكانية تخصيص طائرة لحجاج الجنوب تقبلهم من سبها إلى مدينة جدة السعودية مباشرة.

وقال مسؤول الحجاج بالمنطقة الجنوبية مسعود عبداللطيف لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمناقشة مدير مطار سبها بشأن إمكانية تخصيص طائرة لنقل حجاج الجنوب مباشرة من سبها إلى مدينة جدة السعودية لتخفيف عبء السفر برا عنهم إلى العاصمة طرابلس كما حدث في السنوات الماضية.

وأضاف عبداللطيف أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «مراسلة الجهات المختصة حول هذا الموضوع بعد سماع المختصين بمطار سبها بشأن جاهزية المطار من جميع النواحي للرحلات الجوية».

يشار إلى أن حجاج المنطقة الجنوبية كانوا خلال السنوات الماضية يسافرون مباشرة من مطار سبها الدولي إلى مدينة جدة السعودية لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة.

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