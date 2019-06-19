الجيش يصد هجوماً على المطار ويأسر 8 مقاتلين من الوفاق

أعلنت مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي عن صد هجوم من جانب قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا على مطار طرابلس الذي يسيطر عليه الجيش . وقالت المجموعة في بيان، بثته قناة ليبيا مباشر اليوم الاربعاء ،إنه تم أسر 8 أشخاص من المهاجمين. ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة الوفاق .

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي شن في الرابع من شهر ابريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ”الميليشيات الإرهابية”. واسفرت الاشتباكات عند اطراف طرابلس في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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