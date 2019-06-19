الجهيناوي يبحث مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عددا الملفات من الإقليمية

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، رئيسة مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ووزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، التي تؤدي زيارة إلى تونس على رأس وفد هام بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المعهد الذي سينعقد من 19 إلى 21 جوان الجاري.

وقالت الوزارة التونسية في بلاغ لها إن الجهيناوي أطلع أولبرايت “على ما تم إنجازه في تونس خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن النهج الديمقراطي الذي توخته بلادنا منذ 2011 خيار ثابت لا رجعة فيه، رغم التحديات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها تونس خلال هذه المرحلة”.

وأضافت أن اللقاء مثل “مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة، في أفق تسلم تونس في جانفي 2020 لمنصبها كعضو غير قار في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021”.

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